Странный эксперимент: что будет, если расплавленный алюминий вылить на сырое мясо (видео)

В прошлый раз автор видеоблога TheBackyardScientist испортил расплавленным алюминием арбуз, а теперь взялся за кусок мяса.

Расплавленный алюминий творит невероятные вещи с фруктами и даже муравейниками, но как насчет стейка из говядины, – пишет "Популярная Механика".

Мясо довольно успешно сопротивляется жидкому металлу, по крайней мере, эффектной кинетической скульптуры из стейка не получится — говядина всего лишь слегка изменила цвет под воздействием температуры. Впрочем, использовать алюминий для приготовления мяса тоже не имеет смысла, поэтому остается только наблюдать за эффектным опытом.

Напомним, взрыв сухого льда показали на видео.