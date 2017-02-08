Судья отменил штраф за двухсекундное нарушение правил парковки

Сегодня, 14:30

Женщина получила талон в 9 часов 59 минут 58 секунд, а запрет парковаться действовал с 8 до 10 утра


Судья американского города Провиденс (штат Род-Айленд) Фрэнк Каприо отменил наказание для женщины, получившей штраф за двухсекундное нарушение правил парковки. Об этом сообщает Yahoo News.

Запрет на парковку действовал с 8 до 10 утра, а женщина получила талон в 9 часов 59 минут 58 секунд.

"Вы не можете припарковаться там до 10 часов. Вы нарушили городское постановление", — заявил Каприо.

Женщина попыталась оправдаться, что её часы уже показывали десять часов.

"Так, теперь вы обвиняете часы в машине?", — спросил ее судья.

В конце концов Каприо решил, что время было "достаточно близко" к 10 часам утра, отменил штраф и прекратил производство по делу.

 
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