ТОП-10 самых невероятных лифтов планеты (фото)

"Популярная Механика" собрала ТОП-10 удивительных лифтов планеты – высоких, быстрых, с захватывающим видом и интересной историей.

Элевадор-ди-Санта-Жушта или Элевадор-ду-Карму в Лиссабоне — это лифтовый подъемник, признанный памятником национального значения. Лифт был создан в 1902 году, чтобы помочь пешеходам преодолевать крутой склон и добираться с улицы Руа-ду-Ору на площадь Ларгу-ду-Карму. Два лифта, которые изначально передвигались благодаря паровой машине, сегодня функционируют от электричества. Подъемник высотой 45 м декорирован в неоготическом стиле. Элевадор-ди-Санта-Жушта богато украшен не только снаружи: внутри вас ждут кабины с зеркальными панелями, отделанные деревом. Конечно, это не самый высокий и тем более не самый скоростной лифт, но уж точно один из наиболее красивых.

Эрикссон-Глоб в Стокгольме — арена высотой 85 м и диаметром 110 м, крупнейшее сферическое сооружение в мире. По внешней стороне здания курсируют две стеклянные гондолы SkyView — лифт, который за 20 минут перевозит посетителей на вершину арены. Говорят, оттуда разворачивается лучший вид на город.

Лифт Хамметшванд в швейцарском городе Бюргенштоке — самый высокий наружный лифт в Европе, сооруженный в 1905 году. Менее чем за минуту он поднимает пассажиров на высоту 153 м, откуда открывается захватывающий дух вид на Люцернское озеро.

Скай-Тауэр — радиобашня в деловом центре Окленда, символ Новой Зеландии. Высота сооружения составляет 328 м, это 13-ая в мире по высоте башня. Наверху расположена смотровая площадка — надо ли говорить, что вид оттуда несравненен? Лифт доставит вас наверх всего за 40 секунд, но эти секунды будут полны острых ощущений: у лифта стеклянные не только стены, но и пол.

Арка в Сент-Луисе (штат Миссури, США), которую также называют "Врата на Запад" — самая высокая арка в мире, ее высота 192 м. Архитектор Ээро Сааринен, проектировавший арку, умер за несколько лет до завершения строительства. Незадолго до смерти он неожиданно решил изменить конструкцию, чтобы внедрить в сооружение лифт. Конструкция арки не позволяла интегрировать туда обычный лифт, и многие инженеры отказывались. И лишь отважный Ричард Бауэр за две недели предложил свой вариант: его идея объединяла тросовый лифт и кабинку колеса обозрения. Именно эта уникальная система в итоге была установлена. От каждой "ноги" арки отправляется по лифту, которые состоят из 8-и вагончиков вместимостью 5 человек. Лифт ходит с интервалом в 10 минут и доставляет посетителей наверх за 4 минуты.

Эйфелева башня. Кажется, слова здесь излишни. Но все же скажем: на высоту почти 324 м (таков "рост" башни вместе с антенной) можно подняться на лифте, который курсирует по диагональной "ноге" — т. е. вы поднимаетесь под наклоном. Сперва все подъемники были гидравлическими, сегодня только один: тот, что курсирует в западной опоре Эйфелевой башни. Подъем на башню осуществляется поэтапно: с первого этажа на второй вас доставляют исторические лифты (внутри "ног"), а со второго до смотровой площадки приходится ехать на современном скоростном вертикальном лифте.

Лифт Байлонг находится в Китае, в скале рядом с городом Чжанцзяцзе (провинция Хунань). Лифт поднимает пассажиров вдоль крутого склона на высоту 360 м. Те, кто преодолел такую высоту, будут награждены живописным видом окрестных скалистых гор. Впрочем, наслаждаться ландшафтами можно и по пути наверх: двухэтажные кабины подъемника совершенно прозрачные.

Башня Си-Эн Тауэр в Торонто считалась самым высоким сооружением до 2007 года: ее высота составляет 553,33 м. Лифт в башне движется со скоростью 22 км/ч и возносит посетителей на смотровую площадку менее чем за минуту. Оттуда вы можете подняться еще на 33 этажа выше — правда, уже пешком. Однако разглядывать город с высоты можно начать уже в лифте: специально для этого он оборудован стеклянной фронтальной стенкой.

Тайбей 101 — небоскреб в столице Тайваня. Это одно из самых узнаваемых зданий в мире, что не удивительно: башня высотой 509,2 м (со шпилем) имеет неповторимые геометрические очертания. В здании функционирует более 60-и лифтов. Это самые быстрые лифты в мире, благодаря аэродинамической форме они развивают скорость до 60,6 км/ч. Выходит, что с 5-го до 89-го этажа можно добраться за 39 секунд. Ощущения от такого подъема — словно вы прокатились на ракете.

Бурдж-Халифа, небоскреб в Дубае, примечателен во многих отношениях. Здание высотой 828 м — самое высокое в мире на сегодняшний день, а лифты (их всего 57) — одни из самых скоростных. Каждый лифт развивает скорость до 10 м/с, поднимая посетителей на самый верх за 35 секунд. Как и само здание, лифтовая установка имеет титул самой высокой в мире — лифт преодолевает 504 метра. Если поднимитесь, не забудьте сделать селфи: Бурдж-Халифа занимает четвертое место в мире среди достопримечательностей по количеству фотографий в сети Instagram.