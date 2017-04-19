Трогательная история: как пес пытался оживить погибшего друга

Сегодня, 12:02

Вторую собаку сбили машины на трассе


Бездомный пес из китайского города Ниан-Ли пытался оживить погибшего под колесами хаски. Трогательную сцену сняли на видео прохожие.

Полчаса собака лаяла над телом друга и пинала его мордой, чтобы разбудить. Как только пес понял что попытки напрасны – встал над телом и защищал его от машин.
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"Сегодня"

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