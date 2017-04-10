Туристка в Таиланде шокировала попутчиков запахом своих носков

Вчера, 15:10

Автор видео несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та никак не реагировала


Тайский военнослужащий выложил в Сеть видео своей конфронтации в междугородном автобусе с иностранной туристкой, которая закинула ноги на спинку сиденья рядом с ним.

Инцидент произошел 30 марта в автобусе, следовавшем из Бангкока в провинцию Сукхотай. Несвежие носки девушки, которая предположительно являлась француженкой, беспокоили своим запахом не только самого Наронга, но и других пассажиров автобуса, сообщает Daily Star.

Автор видео, 21-летний солдат Наронг Тхаопанья, несколько раз просил девушку опустить ноги вниз, однако та не только не реагировала, а наоборот, задвигала ступни еще дальше на спинку.

"Девушка была красивой, но абсолютно бескультурной", — отметил Наронг в своем "Фейсбуке".
Пользователей Сети возмутило поведение туристки. Многие из них заявили, что на месте солдата просто скинули бы ноги девушки с кресла.
 
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