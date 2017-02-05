Ученые нашли самый древний смайлик

Сегодня, 02:08

Веселую рожицу обнаружили в документах 1635 года 

Ученые обнаружили древний смайлик. Фото: hronika.info
Ученые обнаружили древний смайлик. Фото: hronika.info

Сотрудники Национального архива в городе Тренчин обнаружили документах 1635 года адвоката из Словакии смайлик. По мнению исследователей, найденное изображение могло быть родоначальником языка "эмодзи". В конце предложения правозащитник нарисовал символ, который похож на человеческое лицо с глазами и ртом, – передает "Телеграф".

После изучения записи ученые пришли к выводу, что это рисунок говорит об эмоциях автора в момент написания, и судя по символу, который изобразил адвокат, он был доволен.

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