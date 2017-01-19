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Украинская группа сыграла саундтрек к "Шерлоку" на бандуре и баяне (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/26_main.1484755609.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/26_tn.1484755609.jpg Невероятное Музыканты заметили, что саундтрек популярного сериала словно специально написан для бандуры и баяна

Украинская группа сыграла саундтрек к "Шерлоку" на бандуре и баяне (видео)

Сегодня, 15:01

Музыканты заметили, что саундтрек популярного сериала словно специально написан для бандуры и баяна


Украинская фолк-группа сыграла саундтрек к культовому сериалу "Шерлок". Музыканты отметили, что им было интересно повторить мелодию из самого популярного британского сериала на бандуре и баяне.

"Недавно вышел новый сезон этого сериала, и мы решили пересмотреть все серии. Прослушав каждый раз саундтрек мелодия с каждым разом очаровывала все больше и больше, и просто не выходила из головы. Сыграв мелодию, было такое впечатление, что эта композиция написана для бандуры и баяна, все достаточно гармонично разложилось по полочкам, и играет без лишних усилий", — отметил солист коллектива Сергей Шамрай.
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