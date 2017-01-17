Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Невероятное
Уникальное явление: "световые столбы" в Канаде (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/52_main.1484612775.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/52_tn.1484612775.jpg Невероятное Житель Канады снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе

Уникальное явление: "световые столбы" в Канаде (фото,видео)

Сегодня, 03:57

Житель Канады снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе

Житель канадского Норт-Бея Тимми Джо Элзинга (Timmy Joe Elzinga) снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе, – передает TJ со ссылкой на BuzzFeed.

По словам канадца, он проспал бы зрелище, если бы не был разбужен своим двухлетним сыном Гибсоном. Успокоив ребенка, мужчина вышел на улицу и обнаружил, что некоторые из его соседей тоже вглядываются в небо.

"Некоторые люди говорили, что снимки подделаны или обработаны, но я знаю, что они реальны, потому что у меня есть куча размытых фотографий, которые не получились", – рассказывает Тимми Джо Элзинга.
видео, Канада, небо, зрелище, явление

Вы сейчас просматриваете новость "Уникальное явление: "световые столбы" в Канаде (фото,видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наука и Технологии

Фото: Danny Farrow, Pan-STARRS1 Science Consortium/Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics

Создана самая большая карта звездного неба

14 Января, 17:55

Основной целью этой работы ученых является обнаружение новых объектов, которые движутся в сторону Земли 

Мир

Редкое видео: афинский акрополь в снегу

13 Января, 12:03

Снег – крайне редкое явление в Афинах, он выпадает раз в несколько лет, в отличие от горных районов Греции

Происшествия и криминал

В Канаде из-за снежного шторма столкнулись более 100 машин

10 Января, 17:27

Очевидец, находившийся на пешеходном переходе над трассой, заснял, как на заснеженной и покрытой льдом трассе начало формироваться гигантское ДТП

Мир

Вещий сон сделал жительницу Канады миллионершей

5 Января, 19:36

Женщина долгое время заполняла лотерейные бланки только одной комбинацией

Общество

Видеохит: панда уничтожила снеговик

1 Января, 22:03

Животное не скрывало радости - падало и резвилось

Наука и Технологии

Источник быстрых радиосигналов, впервые локализованный международной группой астрономов. Фото: S. Chatterjee et al./Nature

Найден источник таинственных радиосигналов из дальнего космоса

7 Января, 01:23

Астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.