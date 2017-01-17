Уникальное явление: "световые столбы" в Канаде (фото,видео)

Житель Канады снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе

Житель канадского Норт-Бея Тимми Джо Элзинга (Timmy Joe Elzinga) снял на фото одну из разновидностей гало в виде разноцветных световых столбов в ночном небе, – передает TJ со ссылкой на BuzzFeed.

По словам канадца, он проспал бы зрелище, если бы не был разбужен своим двухлетним сыном Гибсоном. Успокоив ребенка, мужчина вышел на улицу и обнаружил, что некоторые из его соседей тоже вглядываются в небо.

"Некоторые люди говорили, что снимки подделаны или обработаны, но я знаю, что они реальны, потому что у меня есть куча размытых фотографий, которые не получились", – рассказывает Тимми Джо Элзинга.