В Англии мужчина решил поплавать в море в сильный шторм (видео)

Сегодня, 01:11

Очевидцы были шокированы, когда разглядели в воде голову купающегося в штормовом море мужчины 


Житель города Долиш в графстве Девон в юго-западной части Великобритании снял на видео мужчину, плавающего в море во время сильного шторма при скорости ветра около 30 м/с.
Как сообщает Daily Mirror, автор ролика Пол Джонсон отметил, что мужчина именно плавал, а не тонул.
"Долиш сегодня. И какой-то безумец, плавающий в море", — прокомментировал происходящее автор видео.
На кадрах видно, как вода заливает железнодорожные пути, идущие вдоль берега, а затем очевидец меняет ракурс и снимает мужчину, плавающего в воде неподалеку.
Издание отмечает, что скорость ветра в этот день в Девоне достигала 30 м/с. В таких погодных условиях наблюдаются исключительно высокие волны, достигающие высоты 11 метров.

 
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