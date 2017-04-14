В Аргентине освященный кусок хлеба начал "кровоточить"

Сегодня, 12:16

Местный епископ считает, что жители города стали свидетелями чуда накануне Пасхи


Во время молитвы в одной из клиник для наркозависимых в аргентинском городе Рафаэла освященный хлеб, хранившийся в специальной емкости, начал покрываться красной жидкостью.

Загадочный артефакт был отправлен в Ватикан на экспертизу, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как во время молитвы емкость, в которой хранится хлеб, начинает запотевать, а затем стекло изнутри покрывается красной жидкостью.

Местный епископ не исключил, что жители Рафаэлы стали свидетелями чуда. Так это или нет, решат в Ватикане.

Ранее сообщалось, что образ Богородицы Федоровской с младенцем проявился на спиле обычной акации в селе Очеретоватое в Днепропетровской области. Произошло это на большой христианский праздник Сретения. Поэтому местные жители увидели в этом определенный знак.
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Источник:

Вести.Ru

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