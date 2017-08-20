В Европе начинают продажу котлет из червей

Швейцария стала первой европейской страной, где разрешена продажа продуктов из сверчков, кузнечиков и мучных червяков

Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Швейцарии начнет продавать продукты питания из насекомых. Об этом сообщает Лента со ссылкой на The Guardian.

Уже 21 августа в некоторые магазины Coop поступят котлеты и фрикадельки, изготовленные из мучных червей и овощей. Их производит швейцарский стартап Essento, утверждающий, что такая еда вкусна, питательна и не так опасна для окружающей среды, как мясо сельскохозяйственных животных.

Как отмечается, в мае Швейцария стала первой европейской страной, где разрешена продажа пищевых продуктов, в состав которых входят сверчки, кузнечики и мучные черви. По закону, насекомые должны выращиваться под строгим надзором, причем первые три поколения нельзя употреблять в пищу. Из-за этого ограничения производителям понадобилось несколько месяцев, чтобы вырастить первых личинок, пригодных для продажи в магазинах.

Читайте также: Как уберечь продукты от жары: хорошие способы

Мучные черви cчитаются одним из самых распространенных кормовых беспозвоночных. Их используют в качестве корма для птиц, мелких зверьков, амфибий, рептилий, крупных аквариумных рыб, а также в качестве наживки при рыбной ловле.

Coop Cooperative — вторая по величине сеть супермаркетов в Швейцарии. По данным 2015 года, в стране действовал 2213 магазин этой компании.

В 2013 году ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых, чтобы справиться с возможными трудностями в производстве достаточных объемов продовольствия.