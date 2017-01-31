В Германии мужчина выдавал собаку за овцу, чтобы не платить налог
Сумма налога может достигать 120 евро в год
Мужчина не платил налог, которым в стране облагается каждый гражданин, решивший завести собаку, и выдавал своего питомца за овцу, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию города Росток в ФРГ. Сумма налога может достигать 120 евро в год, – пишет "Лайф".
По закону у каждого домашнего животного должны быть свои документы, которые сотрудники правоохранительных органов имеют право проверить. У предприимчивого жителя Ростока специальных бумаг на собаку не оказалось. При этом он не растерялся и попытался убедить полицейских в том, что его пёс на самом деле является овцой.
В результате ветеринар подтвердил, что у мужчины дома живёт именно собака. Теперь хитреца ждёт суд, по результатам которого мужчину могут обязать выплатить крупный штраф.
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