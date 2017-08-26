ФОТОФАКТ. В Херсонской области из арбузов выложили трезубец
Ягоды передадут в зону АТО
Национальный символ Украины выложили из бахчевых арбузов и дынь в Херсонской области, передает УНН. Трезубец разместили на главной площади г. Олешки.
"Количество ягод составила 420 единиц, а вес 2 тонны. Арбузы были выращены на территории Олешковского района. Мы хотели привлечь внимание к нашим национальным символам в такой нестандартной форме", – прокомментировала изданию председатель Олешковской РГА Елена Кравченко-Скалозуб.
Ягоды передадут в зону АТО.
Такой "арбузный" рекорд организаторы приурочили ко Дню Независимости Украины.
В прошлом году в Олешках зафиксировали рекордный бутерброд с салом.
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