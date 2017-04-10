В Индии ведущая новостей в прямом эфире зачитала новость о смерти мужа

Когда сообщили, что речь идет о Renault Duster, ведущая заподозрила, что речь может идти о ее супруге

28-летняя ведущая новостей на телеканале IBC24 Суприт Каур сообщила о ДТП с участием внедорожника, в которой погибли три человека и двое получили ранения. В этот момент она еще не знала, что речь идёт о ее муже.

Позднее корреспондент телеканала включился в эфир по телефону и сообщил, что речь идет о внедорожнике Renault Duster, а трагедия произошла в районе Махасамунд штата Чаттисгарх. В этот момент Каур заподозрила, что речь может идти о ее супруге, ездящим на этой машине и планировавшем поездку тем утром, пишет Times of India.

После эфира Каур позвонила корреспонденту, уточнила имена пострадавших и только тогда потеряла самообладание: ее муж Харсад Каваде был одним из трех погибших. Каур и Каваде поженились год назад.

