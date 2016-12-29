Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Китае прохожие помогли мужчине собрать 3,5 тысячи долларов, разлетевшихся по улице (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7841/37_main.1482975555.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/37_tn.1482975555.jpg Невероятное Выйдя из банка, мужчина не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр

В Китае прохожие помогли мужчине собрать 3,5 тысячи долларов, разлетевшихся по улице (видео)

Сегодня, 05:10

Выйдя из банка, мужчина не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр


Камера видеонаблюдения, установленная у одного из банков в северной провинции Китая Ляонин, сняла, как несколько прохожих помогли мужчине собрать 25 тысяч юаней (около 3570 долларов США), разлетевшихся по улице из-за собаки. Ролик опубликовало издание CCTV, – передает TJ.

Выйдя из банка, мужчина по имени Гао не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр. Но несколько находчивых прохожих быстро помогли собрать деньги и передали их незадачливому владельцу животного. "Добрые самаритяне на этом видео помогли мужчине собрать его деньги, им удалось вернуть все до единой банкноты", — говорится в комментарии к ролику.

Сам Гао был ошеломлен поведением прохожих и выразил им слова благодарности: "Это были мои заработанные деньги за год. Я не ожидал, что верну все обратно. Те, кто помогал, были мне совершенно незнакомы. Я им очень благодарен. Спасибо всем".

"Все мы думали о том, чтобы помочь ему собрать деньги. Он был раздосадован, так что его беда — это и наша тоже", — заявил один из прохожих, который помог Гао.
банк, деньги, видео, Китай, банкноты, ролик

Вы сейчас просматриваете новость "В Китае прохожие помогли мужчине собрать 3,5 тысячи долларов, разлетевшихся по улице (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Куртка со встроенным платежным терминалом. Фото: stocknewsusa.com

В Нидерландах бездомные будут принимать милостыню с банковских карт

Вчера, 23:46

Куртка со встроенным платежным терминалом решает эту проблему

Днепропетровск

В Днепре пенсионер забыл 80 тысяч гривен в супермаркете

Вчера, 18:11

Мужчина забыл, куда именно положил свой пакет. Во время проверки его нашли работники магазина

Мир

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов, фото tvtomsk.ru

В Индии женщина обнаружила на своем счету более 14 миллионов долларов

27 Декабря, 20:36

Месячная зарплата Шитал Йедав составляет около 74 долларов

Происшествия

Грабителя отправили в тюрьму

В Киеве грабителя приговорили к 10 годам тюрьмы

27 Декабря, 17:27

Злоумышленник свою вину не признал  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.