В Китае прохожие помогли мужчине собрать 3,5 тысячи долларов, разлетевшихся по улице (видео)

Выйдя из банка, мужчина не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр

Камера видеонаблюдения, установленная у одного из банков в северной провинции Китая Ляонин, сняла, как несколько прохожих помогли мужчине собрать 25 тысяч юаней (около 3570 долларов США), разлетевшихся по улице из-за собаки. Ролик опубликовало издание CCTV, – передает TJ.

Выйдя из банка, мужчина по имени Гао не сумел удержать на руках собаку, а вместе с ней выронил и большое количество купюр. Но несколько находчивых прохожих быстро помогли собрать деньги и передали их незадачливому владельцу животного. "Добрые самаритяне на этом видео помогли мужчине собрать его деньги, им удалось вернуть все до единой банкноты", — говорится в комментарии к ролику.

Сам Гао был ошеломлен поведением прохожих и выразил им слова благодарности: "Это были мои заработанные деньги за год. Я не ожидал, что верну все обратно. Те, кто помогал, были мне совершенно незнакомы. Я им очень благодарен. Спасибо всем".

"Все мы думали о том, чтобы помочь ему собрать деньги. Он был раздосадован, так что его беда — это и наша тоже", — заявил один из прохожих, который помог Гао.