В Мексике родился двухголовый младенец (видео)
Врачи не знают, кто был перед ними – сиамские близнецы или один ребенок с двумя головами, родившийся на свет в результате неизвестной мутации
В мексиканском Сьюдад-Хуарес, штат Чиауа, появился на свет двухголовый младенец. Это подтверждают видеокадры, опубликованные его семьей. Больше о необычном малыше практически ничего неизвестно, имена родителей не разглашаются, а врачи затрудняются сказать, что стало причиной мутации, сообщает Fox News.
На опубликованных кадрах запечатлен плачущий двухголовый малыш. Мексиканские врачи не знают, кто был перед ними – сиамские близнецы или один ребенок с двумя головами, родившийся на свет в результате неизвестной мутации.
"Для того, чтобы установить причину рождения такого ребенка, необходимо знать, где и кем работали его отец и мать, не болела ли женщина в течение беременности, проходили ли будущие родители тест на генетическую совместимость. Ответов ни на один из этих вопросов у нас нет", — заявили принимавшие роды врачи.
Необычный младенец прожил недолго, он умер менее чем через два дня после появления на свет.
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