В Молдавии таксист довез рыбака до лунки посреди замерзшего озера (видео)

Хороший таксист при любых обстоятельствах довезет пассажира до пункта назначения. Наверное, так думал водитель такси из Кишинева, который выехал на лед озера, где обосновались рыбаки.



Как пишет автор появившегося в сети ролика, машина принадлежит одной из служб такси молдавской столицы. Видео вызвало бурю комментариев в социальных сетях. На кадрах видно, как машина, заезжает на лед, а вскоре едет обратно.







