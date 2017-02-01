В Норильске жители города передвигаются по улицам ползком (видео)
Некоторые пешеходы не могут противостоять мощным порывам ветра и переползают через улицу на коленях
Кадры жуткого стихийного бедствия в российском Норильске опубликованы в Сети. В эти дни на севере Красноярского края РФ бушует пурга. Синоптики предупредили горожан о порывах до 27-32 метров в секунду.
Некоторые пешеходы не в состоянии противостоять ураганным порывам, которые сбивают их с ног. Люди вынуждены ползком преодолевать улицу, а сильнейший ветер просто не дает им подняться.
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