В России мужчина пришел в магазин с чемоданом, полным живых куриц
По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю
В магазине цифровой техники в российском Омске покупатель растерял живых куриц. Мужчина пришел в магазин с чемоданом, набитом живыми курицами. По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю.
В одночасье магазин цифровой техники превратился в филиал "Веселой фермы" или сцену из мультфильма "Побег из курятника". Птицы разбежались в разные стороны, а незадачливый фермер приступил к отлову своей живности и возвращению ее в чемодан.
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