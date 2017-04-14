В России мужчина пришел в магазин с чемоданом, полным живых куриц

По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю

В магазине цифровой техники в российском Омске покупатель растерял живых куриц. Мужчина пришел в магазин с чемоданом, набитом живыми курицами. По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю.



В одночасье магазин цифровой техники превратился в филиал "Веселой фермы" или сцену из мультфильма "Побег из курятника". Птицы разбежались в разные стороны, а незадачливый фермер приступил к отлову своей живности и возвращению ее в чемодан.

