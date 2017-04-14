В России мужчина пришел в магазин с чемоданом, полным живых куриц

Сегодня, 12:19

По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю


В магазине цифровой техники в российском Омске покупатель растерял живых куриц. Мужчина пришел в магазин с чемоданом, набитом живыми курицами. По всем законам жанра, чемодан просто не мог не раскрыться, выпустив куриц на волю.

В одночасье магазин цифровой техники превратился в филиал "Веселой фермы" или сцену из мультфильма "Побег из курятника". Птицы разбежались в разные стороны, а незадачливый фермер приступил к отлову своей живности и возвращению ее в чемодан.
 
видео, побег, магазин, птицы, чемодан, покупатель, в россии, курицы

Вы сейчас просматриваете новость "В России мужчина пришел в магазин с чемоданом, полным живых куриц". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Отчаянная продавщица отбилась от вооруженного налетчика

Вчера, 19:01

Грабитель вынужден был ретироваться, поскольку в него полетели вазы и подручные предметы

Харьков

Фото: pixabay.com

В харьковский экопарк привезли редких попугаев

12 Апреля, 18:21

Сейчас птицы находятся на карантине, но летом их переведут в открытый вольер 

Общество

Видеохит: сбежавший с фермы страус устроил переполох на дороге

10 Апреля, 18:13

Владельцу удалось поймать крупную птицу и вернуть в загон 

Происшествия

В Киеве грабитель спрятал похищенные деньги в своем нижнем белье

10 Апреля, 11:53

Злоумышленник зашел в магазин, якобы чтобы купить сигареты  

Мир

Фото: vk.com/Ekaterina Laktionova

Чемодан с мертвой россиянкой: мать, выбросившая тело дочери в море, вернулась на заработки в Италию

9 Апреля, 09:14

Друг матери погибшей рассказал, что из-за смерти дочери она просто "обезумела от горя" и решила "стереть о ней все воспоминания", избавившись от тела

Мир

Фото: pixabay.com

В Тибете выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом

8 Апреля, 15:18

Случай заражения был выявлен у 41-летнего мужчины, который занимался продажей живой домашней птицы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования