В России пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов
В российском Якутске возбуждено дело по факту смерти пациента интерната для престарелых и инвалидов
По данным следствия, 42-летний мужчина не сумел попасть в здание, сел на крыльцо и там скончался. Причиной, по предварительной версии, стал холод. Его тело ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.
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