В России пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов Сегодня, 13:22 Просмотров: ...

В российском Якутске возбуждено дело по факту смерти пациента интерната для престарелых и инвалидов

По данным следствия, 42-летний мужчина не сумел попасть в здание, сел на крыльцо и там скончался. Причиной, по предварительной версии, стал холод. Его тело ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.



