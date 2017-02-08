В России пациент насмерть замерз у закрытых дверей дома инвалидов

Сегодня, 13:22

В российском Якутске возбуждено дело по факту смерти пациента интерната для престарелых и инвалидов


По данным следствия, 42-летний мужчина не сумел попасть в здание, сел на крыльцо и там скончался. Причиной, по предварительной версии, стал холод. Его тело ранним утром 6 февраля обнаружила работница социального учреждения.

 
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