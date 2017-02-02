В России жители общежития жалуются на двухметровый сталагмит из фекалий (видео)

Сегодня, 17:30

Чиновники планируют расселить дом, в котором выросла двухметровая сосулька из фекалий, в 2025 году


Жители одного из общежитий в городе Серове Свердловской области России были вынуждены из-за ужасающих коммунальных условий "бить в колокола" в соцсетях и привлекать внимание прессы к своим проблемам.

В сети появились жуткие кадры из подъезда и некоторых квартир этого дома по улице Белореченской. Местные журналисты приехали в этот дом и сняли на фото и видео ту разруху, в которой вынуждены жить люди.

Главной "достопримечательностью" общежития является образовавшаяся в подъезде двухметровая сосулька из фекалий. Когда становится теплее, и она оттаивает, то от вони невозможно дышать.

При этом людям до сих пор приходят квитанции за коммунальные услуги. Жители разваливающегося дома написали заявления в Роспотребнадзор и собираются обратиться в региональную прокуратуру. Пока на контроле это коммунальное безобразие держит только местная пресса.

Между тем, чиновники из администрации Серова объяснили "фекальный сталагмит" большим долгом жильцов этого дома за услуги ЖКХ. При этом дом был признан аварийным в 2016 году, а расселение жильцов планируется только в 2025 году.

 
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