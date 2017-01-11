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В российской поликлинике неходячей пенсионерке пришлось ползти на второй этаж (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/45_main.1484150321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/45_tn.1484150321.jpg Невероятное Пожилой женщине после операции на голени нельзя наступать на ногу, а лифта или пандуса в поликлинике нет

В российской поликлинике неходячей пенсионерке пришлось ползти на второй этаж (видео)

Сегодня, 10:02

Пожилой женщине после операции на голени нельзя наступать на ногу, а лифта или пандуса в поликлинике нет


Жительница российского города Уфа засняла как в городской больнице №13 пердвигаются больные. Пожилой женщине с прооперированной ногой, которая самостоятельно передвигаться практически не может, пришлось в прямом смысле ползти до рентген-кабинета.

Дочь потерпевшей рассказала, что ее мать прооперировали, вставив в голень металлосинтез. На эту ногу 56-летней пенсионерке наступать нельзя, а правая нога плохо поднимается из-за хронических заболеваний (женщина страдает онкологическим заболеванием, у нее одна почка).

В результате женщина может передвигаться только с помощью ходунков. В поликлинике, куда ее направили, кабинет рентгена находится на втором этаже, однако пандусов и колясок там нет, а лифт не работает, сообщает башкирский телеканал БСТ.

В результате ей пришлось ползком добираться на второй этаж. При этом, по словам пострадавшей, сотрудники поликлиники видели ее мучения, но ничего не предприняли.

 
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