В российской поликлинике неходячей пенсионерке пришлось ползти на второй этаж (видео)

Жительница российского города Уфа засняла как в городской больнице №13 пердвигаются больные. Пожилой женщине с прооперированной ногой, которая самостоятельно передвигаться практически не может, пришлось в прямом смысле ползти до рентген-кабинета.



Дочь потерпевшей рассказала, что ее мать прооперировали, вставив в голень металлосинтез. На эту ногу 56-летней пенсионерке наступать нельзя, а правая нога плохо поднимается из-за хронических заболеваний (женщина страдает онкологическим заболеванием, у нее одна почка).



В результате женщина может передвигаться только с помощью ходунков. В поликлинике, куда ее направили, кабинет рентгена находится на втором этаже, однако пандусов и колясок там нет, а лифт не работает, сообщает башкирский телеканал БСТ.



В результате ей пришлось ползком добираться на второй этаж. При этом, по словам пострадавшей, сотрудники поликлиники видели ее мучения, но ничего не предприняли.



