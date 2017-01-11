В российской поликлинике неходячей пенсионерке пришлось ползти на второй этаж (видео)
Пожилой женщине после операции на голени нельзя наступать на ногу, а лифта или пандуса в поликлинике нет
Жительница российского города Уфа засняла как в городской больнице №13 пердвигаются больные. Пожилой женщине с прооперированной ногой, которая самостоятельно передвигаться практически не может, пришлось в прямом смысле ползти до рентген-кабинета.
Дочь потерпевшей рассказала, что ее мать прооперировали, вставив в голень металлосинтез. На эту ногу 56-летней пенсионерке наступать нельзя, а правая нога плохо поднимается из-за хронических заболеваний (женщина страдает онкологическим заболеванием, у нее одна почка).
В результате женщина может передвигаться только с помощью ходунков. В поликлинике, куда ее направили, кабинет рентгена находится на втором этаже, однако пандусов и колясок там нет, а лифт не работает, сообщает башкирский телеканал БСТ.
В результате ей пришлось ползком добираться на второй этаж. При этом, по словам пострадавшей, сотрудники поликлиники видели ее мучения, но ничего не предприняли.
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