В США 8-летний мальчик угнал авто у родителей и с сестрой в багажнике поехал в "Макдональдс"

В американском штате Огайо восьмилетний мальчик угнал машину своих родителей, пока они спали. Ребенок научился водить машину благодаря видеоурокам на YouTube. Об этом сообщает TJ со ссылкой на канал Fox8.

Офицер Джейкоб Кехлер (Jacob Koehler), занимающийся расследованием дела, рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 9 апреля. Отец мальчика работал весь день и рано лег спать. Их мать смотрела за детьми, но потом тоже уснула.

Мальчик угнал машину своих родителей и направился в "Макдональдс". Его четырехлетняя сестра сидела в багажнике. Ребенок проехал около трех километров, пересек четыре перекрестка, переехал железнодорожные пути и сделал несколько поворотов. Свидетели отметили, что он соблюдал скоростной режим и обращал внимание на дорожные знаки.

Вскоре один из них сообщил полиции о ребенке, сидящем за рулем машины. Полицейский рассказал, что ждал звонков, сообщающих о помятых урнах или почтовых ящиках, но их не было. "Он ничего не задел. Это невероятно", – отметил он.

Мальчик подъехал к окну кафе и заказал чизбургер, пакет картошки фри и наггетсы. Он оплатил заказ деньгами из своей свиньи-копилки. Работники заведения признались, что приняли произошедшее за розыгрыш.

После прибытия полиции мальчик расплакался и сказал одному из сотрудников, что всего лишь хотел съесть чизбургер. "Это не результат халатности, недосмотра", — заявил Кёхлер. "Мальчик и его сестра позавтракали, пообедали и поужинали, но ему все равно очень хотелось съесть чизбургер".

Я думаю, что из произошедшего можно извлечь неплохой урок. С тем, какими стали технологии, дети скоро научатся делать что угодно. Этот ребенок научился водить на YouTube. Скорее всего, он просто посмотрел пятиминутное видео и решил — пора ехать.

Джейкоб Кёхлер, патрульный полицейский:

На вопрос о том, как мальчик сумел достать ключи от машины, он рассказал, что встал на цыпочки и дотянулся до них.

Друг семьи, по воле случая оказавшийся в том же месте, оповестил дедушку и бабушку детей о произошедшем. Брат и сестра успели съесть по чизбургеру до приезда полиции. Родители забрали детей с места происшествия. Никаких обвинений в их адрес в полиции не выдвигали.

В августе 2016 года омская полиция остановила внедорожник, за рулем которого сидел 11-летний мальчик. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что договорился с отцом и поехал в магазин за мороженым.