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В США мать 4 детей сама построила дом по урокам с YouTube (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/17_main.1484437636.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/17_tn.1484437636.jpg Невероятное Жилище на 325 квадратных метров имеет пять спален и трехместный гараж

В США мать 4 детей сама построила дом по урокам с YouTube (фото)

Сегодня, 03:30

Жилище на 325 квадратных метров имеет пять спален и трехместный гараж

Мать-одиночка Кара Брукинс (Cara Brookins) вместе с детьми построила полноценный дом с помощью уроков на YouTube. Женщина решилась на такой шаг ради безопасности детей, а также из-за высоких цен на недвижимость. Об этом сообщает TJ со ссылкой на Buzzfeed.

Большую часть своей молодости Кара провела в сложных отношениях. В 2008 году женщина оказалась в ловушке: она не могла больше жить с насилием от своего мужа, ее преследовал психически больной бывший муж, но и уйти Кара тоже не могла — тогда у нее не хватило бы денег на достаточно большой дом для всей семьи.

"После двух браков, наполненных насилием, моим детям и мне нужно было что-то другое. Я чувствовала стыд и беспокоилась, что у моих детей не было уверенности в себе", – рассказывает женщина.

Чтобы избежать насилия и быть в безопасности, Кара и ее дети решили построить собственный дом самостоятельно.

Все началось в 2007 году, когда женщина с детьми возвращалась с выходных и увидела дом, который торнадо разрушило вплоть до основания. Для постройки собственного дома женщина взяла кредит в 150 тысяч долларов на стройматериалы. На тот момент ее детям было 17, 15, 11 и 2 года.

"Это было первое, что они могли сделать, чтобы улучшить свою жизнь. Мы были очень наивны, но иногда невежество занимает место мужества", – рассказывает Кара.

У семьи не было никакого опыта в строительстве, поэтому все знания они получали из обучающих уроков на YouTube.

В разговоре с Buzzfeed Кара отметила, что за время строительства дома она очень сблизилась со своей семьей. В результате у них получилось полноценное жилище с пятью спальнями, а ее дети теперь "вообще ничего не боятся".

Сейчас Кара живет в Нью-Йорке и работает старшим компьютерным аналитиком и писателем.
строительство, дом, YouTube, мать-одиночка

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