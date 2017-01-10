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В Японии сотня человек приняла ледяную ванну (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/54_main.1484049037.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/54_tn.1484049037.jpg Невероятное Церемония происходит каждое второе воскресение января на протяжении последних 62 лет

В Японии сотня человек приняла ледяную ванну (фото,видео)

Сегодня, 13:50

Церемония происходит каждое второе воскресение января на протяжении последних 62 лет

 


В церемонии участвует 101 человек, в том числе девять женщин. Многие верят, что целебная ванна пойдет на пользу и тем, кто не принимал ее.

По словам организаторов, день проведения церемонии оказался самым холодным за последние несколько десятилетий. Участникам ледяного купания пришлось нелегко.

Принимают ледяные ванны в Токио вот уже 62 год подряд. Церемония обычно проходит во второе воскресение января.

 
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