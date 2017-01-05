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В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/33_main.1483611921.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/33_tn.1483611921.jpg Невероятное На первом в этом году рыбном аукционе продали тунца-рекордсмена весом 212 килограммов

В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео)

Сегодня, 12:24

На первом в этом году рыбном аукционе продали тунца-рекордсмена весом 212 килограммов


В Японии на первом в этом году рыбном аукционе продали голубого тунца весом 212 килограммов. Главный лот ушел с молотка за 634 тысячи долларов — это более 16 миллионов гривен.

Тунца-рекордсмена выловили в водах Тихого океана. Четвертый год подряд счастливым покупателем стал владелец крупной сети ресторанов, в которых подают суши — Киеси Кимура. Он известный игрок на рыбных торгах в Токио. По его словам, рыба оказалась немного дороговата, но он все равно рад этому приобретению.

 
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