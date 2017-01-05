В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео)
На первом в этом году рыбном аукционе продали тунца-рекордсмена весом 212 килограммов
В Японии на первом в этом году рыбном аукционе продали голубого тунца весом 212 килограммов. Главный лот ушел с молотка за 634 тысячи долларов — это более 16 миллионов гривен.
Тунца-рекордсмена выловили в водах Тихого океана. Четвертый год подряд счастливым покупателем стал владелец крупной сети ресторанов, в которых подают суши — Киеси Кимура. Он известный игрок на рыбных торгах в Токио. По его словам, рыба оказалась немного дороговата, но он все равно рад этому приобретению.
Вы сейчас просматриваете новость "В Японии на аукционе продали голубого тунца за 16 миллионов гривен (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии