В Японии проходит традиционный фестиваль огня (видео)

Считается, что ритуал сжигания башни ограждает от неудач и обеспечивает защитой сыновей-первенцев

Тысячи человек собрались в японском городе Нагано, чтобы принять участие в фестивале огня. По традиции, молодые мужчины строят деревянную башню, которую затем сжигают. Считается, что ритуал ограждает от неудач и обеспечивает защитой сыновей-первенцев.







