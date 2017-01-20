В ЮАР пастор лечит заболевания волшебным ботинком (видео)

В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как женщина якобы излечивается, зажав между ног обувь священника

Южноафриканский пастор Зендайл Андриес Новембер утверждает, что может излечивать заболевания женских гениталий с помощью своего волшебного ботинка, а СПИД – с помощью молитвы. В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как женщина якобы излечивается от болезни, зажав между ног обувь священника, сообщает SDE.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Зендайл Андриес Новембер снимает с себя ботинок и дает его женщине, страдающей генитальным герпесом. Жительница ЮАР зажимает обувь пастора между ног, а затем якобы теряет сознание. Вскоре после этого пациентка с подругой удаляются в туалет, а по возвращению спутница больной говорит, что той гораздо лучше.



