Видео, на котором русские бабушки ломают камеру в подъезде, поразило американцев (видео)

Неизвестный россиянин установил напротив своей квартирной двери камеру наблюдения. Соседям явно это не понравилось. Видеоролик о противостоянии с соседями стал одним из популярных за день на Reddit.



Видео было снято в конце 2016 года с помощью камеры наблюдения в одном из жилых домов, а потом опубликовано на YouTube. На нем видно, как соседи, недовольные камерой наблюдения, установленной на площадке одним из жильцов, пытаются ее уничтожить. Сначала бьют молотком. Потом пытаются залить краской из баллончика. Пытаются открутить отверткой. Пожилая женщина старается сбить камеру своей палкой для ходьбы.



Пользователи Reddit из США и Великобритании пишут в комментариях, что узнали из этого ролика много нового про Россию.



"Что я узнал: в России пожилые женщины — вандалы, а остальные — пьяны в хлам". "Что я узнал: бесполезно красить камеры чёрным спреем, не получится, как в кино". "Просто в России такая плохая краска". "Если у русских такие соседи, как их можно в чем-то винить. Бабушки-вандалы…" "Круто, видео дает представление о самой обычной лестнице в России. Поразительно жалкое зрелище", — пишут пользователи Reddit.







