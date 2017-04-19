Видеофакт: первые 5 победителей "Мистер Олимпия" – тогда и сейчас

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Как выглядят сейчас Арнольд Шварценеггер, Ларри Скотт, Серхио Олива, Франко Колумбу и Франк Зейн


Мистер Олимпия — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (англ. International Federation of Bodybuilding, IFBB). Соревнования были организованы Джо Уэйдером с целью помочь победителям конкурса Мистер Вселенная продолжить тренировки и зарабатывать деньги.

Первый конкурс состоялся 18 сентября 1965 года в Нью-Йорке.

С 1998 года, как правило, соревнования проводятся в Лас-Вегасе.

За 52 года (1965-2016) чемпионами становились 13 человек.
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