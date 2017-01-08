Видеохит: конь любит играть с резиновой уточкой (видео)
Конь восторженно трясет резиновой уточкой, издающей звуки при каждом движении
Этого коня зовут Круз. По словам его хозяйки Дебби Барбер, Круз очень любит свои игрушки, но резиновую уточку особенно, – пишет "Медуза".
По-видимому, на втором месте в рейтинге коня серебряный резиновый шар.
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