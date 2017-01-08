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Видеохит: конь любит играть с резиновой уточкой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/32_main.1483908139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/32_tn.1483908139.jpg Невероятное Конь восторженно трясет резиновой уточкой, издающей звуки при каждом движении

Видеохит: конь любит играть с резиновой уточкой (видео)

Сегодня, 04:19

Конь восторженно трясет резиновой уточкой, издающей звуки при каждом движении


Этого коня зовут Круз. По словам его хозяйки Дебби Барбер, Круз очень любит свои игрушки, но резиновую уточку особенно, – пишет "Медуза".

По-видимому, на втором месте в рейтинге коня серебряный резиновый шар.
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