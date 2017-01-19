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Видеохит: мужчина сорвался с 15-метровой высоты и упал в реку (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/95_main.1484743224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/95_tn.1484743224.jpg Невероятное Кайл Понсиано собирался прыгнуть в реку с дерева, однако ветка не выдержала вес молодого человека

Видеохит: мужчина сорвался с 15-метровой высоты и упал в реку (видео)

Сегодня, 01:02

Кайл Понсиано собирался прыгнуть в реку с дерева, однако ветка не выдержала вес молодого человека


Шокирующее видео засняли друзья 20-летнего Кайла Понсиано, который сорвался с 15-метровой высоты и упал в дерево ударившись перед этим об отвесную стену берега.

Судя по видео молодой человек собирался прыгнуть в реку с дерева, однако ветка не выдержала вес Кайла, что привело к падению и серьезным травмам.



 
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