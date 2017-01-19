Видеохит: мужчина сорвался с 15-метровой высоты и упал в реку (видео)

Кайл Понсиано собирался прыгнуть в реку с дерева, однако ветка не выдержала вес молодого человека

Шокирующее видео засняли друзья 20-летнего Кайла Понсиано, который сорвался с 15-метровой высоты и упал в дерево ударившись перед этим об отвесную стену берега.

Судя по видео молодой человек собирался прыгнуть в реку с дерева, однако ветка не выдержала вес Кайла, что привело к падению и серьезным травмам.







