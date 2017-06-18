Видеохит: покупатель ловко отбил упавший товар ногой

Вчера, 05:12

Мужчина с помощью пары ударов ногой подбрасывает покупку в воздух и возвращает ее на место

Кадр из видео
Кадр из видео

Эта гифка называется "Какой-то чувак в супермаркете в Бразилии". Ее герой держит в руках кучу покупок, когда один товар падает на пол. Мужчина с помощью пары ударов ногой подбрасывает покупку в воздух и возвращает ее на место, – пишет Meduza.

Мы не знаем точно, действительно ли дело происходит в Бразилии, но на Reddit все шутят об этом. Один из пользователей форума предположил, что это довольно обыденное дело в стране, так хорошо играющей в футбол. Другие шутили, что этот покупатель — наверняка еще и худший футболист в стране, всего лишь новичок.
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