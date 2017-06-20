Видеохит: потерявшегося кота нашли через год в 100 км от дома

Сегодня, 05:28

Кот Бобби играл с собаками и ел с ними из одной миски


Фото: facebook.com/georgina.luckraft

Фото: facebook.com/georgina.luckraft

Фото: facebook.com/georgina.luckraft

Домашнего кота из австралийского Нового Южного Уэльса вернули в семью после года отсутствия. Бродягу нашли на расстоянии 100 километров от дома, – пишет "Лайф".

Кота Бобби нашли работники, которые устанавливали забор на станции в 100 километрах от его дома. Один из них, Брэтт Эндрюс, сказал, что обратил внимание на то, что этот котик был гораздо дружелюбнее, чем остальные уличные коты. Кроме того, он играл с собаками и ел с ними из одной миски. Эндрюс отвез кота в местный приют, а фотографии найденного питомца были распространены в социальных сетях.

В конце концов Бобби воссоединился со своей хозяйкой Джеорджиной Лакрафт, которая призналась, что потеряла всякую надежду найти своего любимца. "Я знаю, что коты могут находить дорогу домой на больших расстояниях, но прошло уже 12 месяцев — и я смирилась, что он не вернётся", – рассказывает Джеорджина Лакрафт.

Надежды хозяйки угасли в связи с тем, что в их регионе водится очень много лисиц и повсюду расставлены ловушки. Бобби запросто мог попасть в одну из них и погибнуть. Лакрафт призналась: то, что ее кот выжил в столь опасной и бесплодной земле, это настоящее чудо.

Хозяйка надеется, что Бобби не одичал за это время и не пристрастился к вольной жизни. Вся семья любит кота и очень хочет, чтобы он остался с ними.
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