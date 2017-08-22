Видеохит: в Хорватии устроили собачий заплыв с поеданием тортов и мороженого

Вчера, 23:20

Самым быстрым пловцом среди четвероногих стал пес по кличке Нимб


В хорватском городе Цриквеница прошли необычные соревнования. 15 собак разных пород и их владельцы совершили 100-метровый заплыв в Адриатическом море, – передает NTDRussian.

Лохматые питомцы с веселым лаем бегут к морским волнам. Многие отважно прыгают в воду за хозяевами. Правда, кого-то приходится тянуть и силком.

Самым быстрым пловцом среди четвероногих стал пес по кличке Нимб. Победа досталась и его владельцу.

Четвероногие питомцы также соревновались в поедании специально приготовленных тортов и мороженого.

Победители заплыва получили призы и возможность провести выходные в одном из отелей Цриквеницы.

Напомним, катающиеся на серфинге собаки впечатлили сеть.
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