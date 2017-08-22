Видеохит: в Хорватии устроили собачий заплыв с поеданием тортов и мороженого
Самым быстрым пловцом среди четвероногих стал пес по кличке Нимб
В хорватском городе Цриквеница прошли необычные соревнования. 15 собак разных пород и их владельцы совершили 100-метровый заплыв в Адриатическом море, – передает NTDRussian.
Лохматые питомцы с веселым лаем бегут к морским волнам. Многие отважно прыгают в воду за хозяевами. Правда, кого-то приходится тянуть и силком.
Самым быстрым пловцом среди четвероногих стал пес по кличке Нимб. Победа досталась и его владельцу.
Четвероногие питомцы также соревновались в поедании специально приготовленных тортов и мороженого.
Победители заплыва получили призы и возможность провести выходные в одном из отелей Цриквеницы.
Вы сейчас просматриваете новость "Видеохит: в Хорватии устроили собачий заплыв с поеданием тортов и мороженого". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии