Видеохит: в израильском зоопарке обезьяна подружилась с курицой

Сегодня, 05:10

Курица даже спит в лапах у макаки


10-летняя черная макака Нив "усыновила" своего пернатого друга, однажды замеченного совсем маленьким цыпленком в своем вольере в парке сафари Ран Ган, недалеко от Тель-Авива, Израиль. Об этом пишет "Новости Ю" со ссылкой на dailymail.

Видимо, в Нив сработал материнский инстинкт, и с тех пор пара неразлучна. Они везде ходят вместе, играют. А курица даже спит в лапах у макаки, несмотря на совершенно нестандартную для куриц позу для сна.

Ранее сообщалось, что обезьяна с апельсинами порвала Интернет.
видео, курица, обезьяна, макака, дружба, зоопарк, видеохит, усыновила

Вы сейчас просматриваете новость "Видеохит: в израильском зоопарке обезьяна подружилась с курицой". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Невероятное

Видеохит: американские пограничники изъяли контрабандного тигренка

Вчера, 02:17

Ветеринары говорят, что тигренок здоров

Другие регионы

Фото: adme.ru

В парке Сум появился необычный обитатель

21 Августа, 16:35

Животное подбросили в контактный зоопарк

Евросоюз

В Чехии родились львята редкого вида

9 Августа, 01:24

Несмотря на белый окрас, белые львы не считаются альбиносами

Харьков

Фото: pixabay.com

В экопарке Харькова родился малыш шимпанзе

4 Августа, 18:47

Мама редко отпускает от себя детеныша и кормит его по 12-15 раз в сутки

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования