Видеохит: в израильском зоопарке обезьяна подружилась с курицой

10-летняя черная макака Нив "усыновила" своего пернатого друга, однажды замеченного совсем маленьким цыпленком в своем вольере в парке сафари Ран Ган, недалеко от Тель-Авива, Израиль. Об этом пишет "Новости Ю" со ссылкой на dailymail.

Видимо, в Нив сработал материнский инстинкт, и с тех пор пара неразлучна. Они везде ходят вместе, играют. А курица даже спит в лапах у макаки, несмотря на совершенно нестандартную для куриц позу для сна.

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