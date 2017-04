Видеохит: в США пожарные спасли собаку, провалившуюся под лед на озере

В США в штате Нью-Гэмпшир силами пожарных была спасена собака, провалившаяся под лед на озере. Как сообщает "Лайф" со ссылкой на ABC News, на озере пес оказался после того, как сбежал из питомника.

Две собаки сбежали в понедельник, одну из них обнаружили в озере в четверг, вторая собака стояла на берегу. Пожарным пришлось ломать лед, чтобы спасти пса.

Firefighters jump into icy lake in New Hampshire and break up the ice to save a dog that fell in the freezing water. https://t.co/oSvfiBQ0Pg pic.twitter.com/Y4dgWwphhi