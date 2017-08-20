Видеошок: апокалиптическое облако в виде "руки Бога" напугало бразильцев

Некоторые жители связали это явление со сверхъестественными событиями, и даже пророчествами о предстоящем конце света

Необычное облако, похожее на "руку бога" напугало жителей бразильского городка Тейшейра-де-Фрейтас, сообщает телеканал 360.

Аномальное природное явление наблюдали жители бразильского города Тейшейра-де-Фрейтас, расположенного в штате Баия на юго-востоке страны. В небе над городом внезапно возникло облако, поразительно похожее то ли на остановившийся при падении метеорит, то ли на "руку бога".

Некоторые жители связали это явление со сверхъестественными событиями, и даже пророчествами о предстоящем конце света, другие просто наслаждались видом и поделились изображениями фото и видео необычного природного явления в Сети.

Некоторые из очевидцев опасались, что страшное облако может превратиться в разрушительный торнадо. Однако через некоторое время облако рассеялось также неожиданно, как появилось.

Публикация от irlane ribeiro (@irlaneribeirolane) Авг 17 2017 в 2:16 PDT

В настоящее время происхождение этой странной формы облака неизвестно. Метеорологи пока не сообщили о том, образовалось ли оно в результате естественных погодных условий или существуют какие-то другие объяснения.

Напомним, жители Вашингтона и Нью-Йорка наблюдали северное сияние.