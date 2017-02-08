Видеошок: бык поднял на рога прохожего

Нападение быка на ничего не подозревающего пешехода произошло одной из улиц индийского города Шивпури (штат Мадхья-Прадеш). Мужчина медленно прогуливался недалеко от своего дома, когда его неожиданно, и без каких либо видимых причин, поднял на рога оказавшийся рядом бык.



Мужчина поневоле совершил сальто в воздухе и приземлился прямо на голову. Соседи бросились на помощь пострадавшему, в то время как агрессивный бык спокойно отправился дальше по улице.



