Видеошок: бык поднял на рога прохожего
Жертвой немотивированной агрессии со стороны животного, стал ничего не подозревающий пожилой мужчина
Нападение быка на ничего не подозревающего пешехода произошло одной из улиц индийского города Шивпури (штат Мадхья-Прадеш). Мужчина медленно прогуливался недалеко от своего дома, когда его неожиданно, и без каких либо видимых причин, поднял на рога оказавшийся рядом бык.
Мужчина поневоле совершил сальто в воздухе и приземлился прямо на голову. Соседи бросились на помощь пострадавшему, в то время как агрессивный бык спокойно отправился дальше по улице.
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