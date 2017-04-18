Видеошок: гусь против офицера полиции

Птица не только напугала копа, но и сумела повалить его на землю

В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему пришлось прятаться в кустах, чтобы защититься от крылатого агрессора, – сообщает TJ.

Как объяснил ландшафтный дизайнер парка, многие гуси строят свои гнезда неподалеку от дороги, из-за чего они могут достаточно агрессивно защищать территорию. Он добавил, что лучше всего в подобных ситуациях просто поскорее отойти с дороги, чтобы не провоцировать птицу.