Видеошок: гусь против офицера полиции

Сегодня, 01:35

Птица не только напугала копа, но и сумела повалить его на землю


В американском городе Кларксвилл на одного из полицейских напал гусь. Мужчина возвращался в участок, дорога в который пролегает через парк с озером и птицами. Ему пришлось прятаться в кустах, чтобы защититься от крылатого агрессора, – сообщает TJ.

Как объяснил ландшафтный дизайнер парка, многие гуси строят свои гнезда неподалеку от дороги, из-за чего они могут достаточно агрессивно защищать территорию. Он добавил, что лучше всего в подобных ситуациях просто поскорее отойти с дороги, чтобы не провоцировать птицу.
видео, гуси, птица, гусь, полицейский

Вы сейчас просматриваете новость "Видеошок: гусь против офицера полиции". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Фото: pixabay.com

13-килограммовая индейка пробила головой лобовое стекло автомобиля

30 Марта, 03:00

Никто в автомобиле серьезно не пострадал, семья отделалась легким испугом

Общество

Кадр из видео

Свобода пеликану: мужчина поймал птицу и освободил его от лески

29 Марта, 13:46

Как только пеликан почувствовал свободу, улетел прочь

Невероятное

Обнимашки с гусем: в США живет гусь, который любит свою хозяйку

21 Марта, 10:09

Пользователи, видевшие в жизни очень агрессивных гусей, не могут поверить в реальность видео

Невероятное

Видеошок: в России лебедь чистит озеро от мусора

14 Марта, 23:57

Комментаторы отметили, что птица ведет себя "умнее некоторых людей"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования