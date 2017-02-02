Видеошок: пираньи за минуту обглодали голову быка (видео)

Менее чем за минуту от головы остался лысый череп

В сети показали на видео, как пираньи моментально обглодали голову быка, которую смельчак опустил в воды Амазонки, – передает "Обозреватель" со ссылкой на The Daily Mail со ссылкой на YouTube-канал Syed Sarmad Ali.

На видео видно, как местный житель, стоящий в лодке, опустил голову быка в реку Амазонку. Менее чем за минуту от головы остался лысый череп. Бесстрашный мужчина держал голову за рог и стряхивал десятки хищных рыб, которые были в сантиметрах от его руки.

Видео просмотрели более 100 тысяч раз. Пользователи в комментариях ужасаются увиденному и сравнивают происходящее с попаданием в чан с кипящим маслом.

Известны случаи, когда пираньи нападали на людей. Наиболее известный случай произошел в Аргентине в декабре 2013 года, когда стая голодных пираний атаковала 70 человек. Они получили множество ранение, а несколько детей остались без пальцев рук и ног.

В феврале 2015-го шестилетняя девочка буквально съели пираньи, когда ее байдарка перевернулась в Бразилии. Ребенок был на семейном отдыхе с бабушкой и другими детьми, когда она упала в реку Рио Майкуру в Монте-Алегри. К тому времени, как ее вытащили из воды, рыбы-убийцы обглодали половину ее тела.