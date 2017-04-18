Видеошок: россиянин прокатился по городу в зорбе

Сегодня, 03:47

Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения


На днях в центре российской Перми неизвестный горожанин передвигался по городу с помощью зорба. Судя по видеозаписи, мужчина соблюдал правила дорожного движения при пересечении перекрестка.

Обычно зорб используют в развлекательных целях для передвижения по воде и спуска с холмов.
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Источник:

TJ.ru

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