Видеошок: россиянин прокатился по городу в зорбе
Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения
На днях в центре российской Перми неизвестный горожанин передвигался по городу с помощью зорба. Судя по видеозаписи, мужчина соблюдал правила дорожного движения при пересечении перекрестка.
Обычно зорб используют в развлекательных целях для передвижения по воде и спуска с холмов.
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