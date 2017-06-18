Видеошок: в Британии подростки напали на боулинг-клуб и избили пенсионеров

По словам очевидцев, нападавших было около 30

Группа подростков напала на боулинг-клуб и избила пенсионеров в Александра-парке в муниципальном районе Стокпорт в Великобритании. Так, 71-летний мужчина получил травму руки. О характере повреждений остальных не сообщается, – передает "Лайф".

Полиция обещает найти каждого из причастных к произошедшему. По словам очевидцев, нападавших было около 30.