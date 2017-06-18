ФОТОФАКТ. Во Франции разъяренный бык насмерть проткнул рогом всемирно известного матадора (18+)
Матадора экстренно госпитализировали, но спасти ему жизнь так и не удалось
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Иван Фандиньо. Фото: Daily Mirror
Во Франции во время корриды погиб всемирно известный испанский матадор Иван Фандиньо. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на Daily Mirror.
Отмечается, что 36-летний матадор запутался в своем плаще и упал. Там его и настиг разъяренный бык.
Матадора экстренно госпитализировали, но спасти ему жизнь так и не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.
Отметим, что Фандиньо родом из баскского региона Испании. Этой деятельностью он начал заниматься в 14 лет.
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