ФОТОФАКТ. Во Франции разъяренный бык насмерть проткнул рогом всемирно известного матадора (18+)

Матадора экстренно госпитализировали, но спасти ему жизнь так и не удалось

Во Франции во время корриды погиб всемирно известный испанский матадор Иван Фандиньо. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что 36-летний матадор запутался в своем плаще и упал. Там его и настиг разъяренный бык.

Матадора экстренно госпитализировали, но спасти ему жизнь так и не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

Отметим, что Фандиньо родом из баскского региона Испании. Этой деятельностью он начал заниматься в 14 лет.