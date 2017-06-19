Водитель нашел под капотом своей машины королевскую кобру

В Интернете появилось видео того, как двое полицейских и водитель извлекли из-под капота микроавтобуса спрятавшуюся там королевскую кобру.



Водитель по фамилии Го сперва заметил кобру в своем гараже. Мужчина выгнал рептилию из гаража при помощи горелки, и она уползла на соседний газон, сообщает Huanqiu.com.



Приехавшие сотрудники лесной полиции попытались поймать кобру при помощи специальных щипцов, но рептилия вырвалась и заползла через шасси внутрь стоявшего рядом микроавтобуса. Открыв капот микроавтобуса, водитель и полицейские при помощи щипцов все-таки извлекли кобру и посадили ее в мешок. Затем змею, длина которой составили три метра, а вес – 4,6 килограммов, отправили в приют, чтобы впоследствии выпустить в дикой природе.

Водитель предположил, что змея заползла к нему в машину во время поездки на одно из местных водохранилищ за несколько дней до случившегося и все время так и пряталась в гараже.