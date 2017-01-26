Врачи удалили с лица девочки опухоль размером с баскетбольный мяч (видео)

Вчера, 18:59

Хирурги из США удалили с лица трехлетней Мелиссы Браги гигантскую опухоль весом более двух килограммов


Врачи из американского города Шривпорт, штат Луизиана, удалили с лица трехлетней Мелиссы Браги гигантскую опухоль весом более двух килограммов. По словам медиков, девочка едва могла ходить, так как сама весит всего 11,3 килограмма. Хирурги говорят, что нарост на челюсти малышки был размером с баскетбольный мяч, сообщает Inside.

Операция по удалению опухоли длилась десять часов. Жуткого вида образование мешало Мелиссе есть и дышать.

"Она не могла держать голову прямо. Казалось, что у нее из челюсти растет второй мозг", — заявили проводившие операцию врачи из Луизины.

Семья Мелиссы, проживающая в Бразилии, специально привезла девочку в Штаты для проведения операции. Медики рассказали, что сами связались с семьей девочки, прочитав о ней
в одной из местных газет.

"На то, чтобы купить билеты и приехать в США, у родственников пациентки ушел всего месяц. Это спасло Мелиссе жизнь", — рассказал хирург

 
видео, США, медики, врачи, операция, хирурги, опухоль, лица

Вы сейчас просматриваете новость "Врачи удалили с лица девочки опухоль размером с баскетбольный мяч (видео)". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Ученые провели успешный эксперимент. Фото: likar.info

Вакцины от рака излечили 90% больных мышей - эксперимент

2 Января, 23:46

Американским ученым удалось разработать эффективные пептидные антигенные вакцины, которые полностью излечили лабораторных мышей от рака

Харьков

Игорь Жуков. Фото: Facebook

Известному харьковскому телеведущему нужна помощь

27 Декабря 2016, 14:38

Игорю Жукову предстоит дорогостоящая химиотерапия

Здоровье

Они выглядят почти одинаково, но появляются совсем по разным причинам.

А-ля родинка: какие неопознанные объекты на коже могут нести угрозу жизни

26 Ноября 2016, 12:00

Как отличить родинки от прочих образований, а доброкачественные — от злокачественных 

Здоровье

Фото: world.fedpress.ru

Ученые выяснили, как курение вызывает рак

9 Ноября 2016, 02:53

Исследование показало, что у людей, которые выкуривают в день по пачке сигарет, развивается в течение каждого года около 150 дополнительных мутаций в легких

Люди

Фото: planet-today.ru

Первому человеку в мире сделали лицо с помощью 3D-печати

3 Ноября 2016, 05:22

Исследователи надеются, что такая доступная технология может помочь очень многим пациентам

Невероятное

Малышка родилась здоровой. Фото: AFP

В США девочка родилась два раза

25 Октября 2016, 06:01

Медики извлекли эмбрион из тела матери, операция длилась пять часов 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования