Врачи удалили с лица девочки опухоль размером с баскетбольный мяч (видео)

Врачи из американского города Шривпорт, штат Луизиана, удалили с лица трехлетней Мелиссы Браги гигантскую опухоль весом более двух килограммов. По словам медиков, девочка едва могла ходить, так как сама весит всего 11,3 килограмма. Хирурги говорят, что нарост на челюсти малышки был размером с баскетбольный мяч, сообщает Inside.



Операция по удалению опухоли длилась десять часов. Жуткого вида образование мешало Мелиссе есть и дышать.



"Она не могла держать голову прямо. Казалось, что у нее из челюсти растет второй мозг", — заявили проводившие операцию врачи из Луизины.



Семья Мелиссы, проживающая в Бразилии, специально привезла девочку в Штаты для проведения операции. Медики рассказали, что сами связались с семьей девочки, прочитав о ней

в одной из местных газет.



"На то, чтобы купить билеты и приехать в США, у родственников пациентки ушел всего месяц. Это спасло Мелиссе жизнь", — рассказал хирург



