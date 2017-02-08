Вытащившие акулу на берег ради видео туристы выплатят штраф

Иностранцы, доставшие маленькую акулу из воды, должны будут выплатить более шести тысяч долларов

В Бразилии туристы, вытащившие маленькую акулу из воды, чтобы сделать видеозапись, должны будут выплатить штраф в размере шести тысяч долларов.

Компания достала рыбу из океана на берегу архипелага Фернанду-ди-Норонья (штат Пернамбуку), несмотря на знаки, запрещающие убивать, ловить, беспокоить или кормить животных. Ролик с держащей акулу 35-летней женщиной, имя которой не указано, появился в сети 7 февраля. Камеру держал ее молодой человек.

В результате туристы должны будут выплатить по три тысячи долларов каждый за жестокое обращение с животными. Опубликованный в соцсети Facebook ролик столкнулся с волной негативной критики. Пользователи сети выразили надежду на то, что туристы вынесут урок из случившегося.



