Загадочная тень на видео напугала интернет (видео)

Загадочная тень появляется в первые секунды рядом с лестницей в правом верхнем углу кадра. Как рассказал пользователь MrBunnyfingers, опубликовавший видео, на нем запечатлена двоюродная сестра его друга.



Девушка заметила человека на фоне только после того, как пересмотрела запись позже. Она отметила, что дома помимо нее была только кошка. Однако можно с уверенностью утверждать, что в кадре промелькнуло не домашнее животное.

Пользователи Reddit проанализировали запись и отметили, что не видят явных следов монтажа. В комментариях на YouTube владельцы аккаунтов строят различные предположения о происхождении тени: призраки, духи и демоны видятся посторонним зрителям.

"Да это енот", – написал Leshi4kin, пытаясь успокоить фантазеров.



