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Женщина атаковала снеговика, но он ей отомстил (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/21_main.1483632222.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/21_tn.1483632222.jpg Невероятное Камеры наружного наблюдения зафиксировали приступ немотивированной агрессии по отношению к снеговику

Женщина атаковала снеговика, но он ей отомстил (видео)

Сегодня, 18:03

Камеры наружного наблюдения зафиксировали приступ немотивированной агрессии по отношению к снеговику


Жительница столицы Турции попыталась разрушить чем-то не понравившегося ей снеговика, установленного на одной из улиц, однако пострадала сама.

На видеозаписи с камеры наблюдения, опубликованной каналом CNN Turk, видно, как женщина разными способами, в том числе ударом ноги, пытается повалить снеговика. Когда после нескольких попыток ей удается свалить снеговика на землю, она решает на нем попрыгать, однако поскальзывается и падает на спину.

Падение, судя по тому, с каким трудом женщина встает и отходит от разрушенного снеговика, оказалось болезненным.

 
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