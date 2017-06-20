Женщина в темноте перепутала змею с игрушкой для собаки

Сегодня, 19:01

Муж женщины опубликовал видео подписав его: "ей стоит поработать над техникой бега"


В Калифорнии женщина по ошибке подняла змею, перепутав ее с игрушкой своей собаки. На кадрах с камеры видеонаблюдения Карла Россо выходит в халате во двор собственного дома, чтобы позвать пса. Увидев на асфальте что-то маленькое, она подумала, что животное снова раскидало свои игрушки. Однако когда женщина подняла вещь, то почувствовала, что она шевелится у нее в руке. На следующие ее действия просто невозможно смотреть без улыбки.

Видео выложил в Сеть муж Карлы, подписав его: "К счастью, моя жена не пострадала, но ей стоит поработать над техникой бега".
видео, собаки, женщина, игрушки, камеры, змея

Вы сейчас просматриваете новость "Женщина в темноте перепутала змею с игрушкой для собаки". Другие Невероятное смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Мужчина схватил паяльник и разбил голову 44-летней женщине. Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом пьяный 78-летний мужчина убил невестку паяльником

Сегодня, 16:42

Женщина умерла на месте от полученных повреждений  

Одесса

В Одессе осудили убийцу. Фото: blacksea,tv

В Одессе убийце вынесли суровый приговор

Сегодня, 16:38

Парень напал на женщину с целью наживы

Происшествия и криминал

Фото с YouTube

В Житомире парни с электрошокером изнасиловали женщину

Сегодня, 11:04

Правоохранители задержали двух нападавших на месте преступления. Парням грозит до 12 лет заключения

Одесса

Пенсионерка выпала из окна. Фото: nnm.me

В Одессе пенсионерка чудом уцелела при падении с третьего этажа

Сегодня, 02:42

После приезда спасателей женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии

Невероятное

Водитель нашел под капотом своей машины королевскую кобру

Вчера, 18:12

Водитель и полицейские при помощи щипцов все-таки извлекли кобру и посадили ее в мешок

Донбасс

В Бахмуте погибла женщина. Фото: misanec.ru

На Донбассе погибла оператор насосной станции

Вчера, 14:59

Подробности ЧП раскрыли местные правоохранители

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования